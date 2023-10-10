“الهلال الأحمر” الإماراتي يزور مشروعات المدارس والوحدات السكنية

اللاذقية – مروان حويجة

زار وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حمود عبدالله الجنيبي يصحبه محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال مدرسة الشهيد محمد مهنا سليمان في حي النقعة بمدينة جبلة، ضمن أربعين مدرسة موزّعة على مناطق المحافظة،عملت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي على إعادة تأهيلها وترميمها ضمن مبادرة “مدرستي هويتي ” التي أطلقها وفد الهيئة في سورية ، بعد كارثة الزلزال لتستقبل طلابها بالشكل اللائق مع افتتاح العام الدراسي.

والتقى الجنيبي والمحافظ خلال الزيارة الكوادر الإدارية والتدريسية والطلبة الذين أعربوا عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الاحمر فيها على جهودهم بإعادة مدرستهم إلى حلتها الجديدة.

وشملت الجولة مشروع الوحدات السكنية المؤقتة في موقعي اسطامو في منطقة القرداحة والغراف،

وأعرب المحافظ هلال عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباّ ولهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على كل المبادرات الإنسانية التي اطلقتها ولا تزال تتابع تنفيذها منذ اللحظة الأولى لحدوث الكارثة والتي أسهمت في التخفيف من وطأتها.

بدوره نائب أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي راشد المنصوري أكّد على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين سورية والإمارات ، مشيراً إلى أنًه منذ اللحظات الأولى لكارثة الزلزال دولة الإمارات تقف مع الأشقاء السوريين عبر مدّ جسور المحبّة والخير، بدءاً من العمل الإغاثي وعلاج المصابين من الزلزال، إلى صيانة المدارس المتضررة ضمن مبادرة ” مدرستي هويتي ” وإعادتها إلى وضعها الطبيعي لتكون بيتاّ يعود إليه الطالب لمتابعة تعليمه ، وتسليم ٤٠مدرسة تمّ تأهليها وتجهيزها ، إضافة إلى توزيع حقائب مدرسية و قرطاسيّة لأبنائنا الطلاب في محافظة اللاذقية، مع متابعة العمل في تنفيذ المشاريع التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي للمتضررين من الزلزال .

وجاء إطلاق المبادرة من قبل وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في سورية بعد رصد مجموعة كبيرة من المدراس خارج الخدمة ومتضررة جراء الزلزال حيث شملت تأهيل القاعات الصفيّة والإدارية والأسطح والأثاث والأرضيات والمرافق لاربعين مدرسة بشكل كامل.