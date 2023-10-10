معن الغادري

ما شهدته حلب، نهاية الأسبوع الماضي، من إطلاق عدد من المشاريع الحيوية والتنموية ووضعها في الخدمة والاستثمار، أعطى دفعاً جديداً لقاطرة النهوض والنمو، وحافزاً إضافياً لرفع وتائر الإنجاز والإنتاج، وبالتالي الانتقال الجديّ الى مرحلة البناء الاستراتيجي المدروس.

ولا شكّ أن هذا التحول، في الجانبين الخططي والتنفيذي، من شأنه أن يكسر الجمود في بعض مفاصل وجبهات العمل، ويعزّز قدرة وكفاءة العمل المؤسساتي في إطلاق مراحل جديدة ومهمّة من العمل التنموي والاستراتيجي، وبما ينعكس إيجاباً على الواقع المجتمعي والخدمي والاقتصادي والزراعي والسياحي والاستثماري، وصولاً إلى تحقيق نهضة شاملة ومستدامة في كافة المجالات والقطاعات، ضمن مشروع عمل متكامل وشامل يرتكز على معايير واضحة وشفافة، لا مكان فيه لمظاهر الفساد الإداري والمالي والتسيب وهدر الوقت والمال.

وإذا كانت الحاجة أكثر من ماسة لاستنفار كل الجهود والطاقات لمواجهة التحديات والظروف الصعبة والضاغطة، نجد من الأهمية بمكان إجراء تقييم وتقويم لمسارات العمل المتعثرة، والبدء بوضع الآليات والبرامج التنفيذية الطموحة والقابلة للتطبيق، وذلك بالاستناد إلى ما أنجز حالياً على مستوى إعادة تأهيل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية ووضعها في الخدمة إلى جانب المجموعة الخامسة، والبدء فوراً بإعادة تأهيل المجموعات الثلاث المتبقية، وما أنجز سابقاً على مستوى النهوض الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري، وبما يسهم في تعزيز لغة الأرقام ومؤشرات الإنتاج، وتحقيق التوازن والاستقرار المجتمعي.

وهنا تفرض الضرورة تغييراً جذرياً في نمطيات وسلوكيات العمل الإداري والتنفيذي في العديد من مفاصل وجبهات العمل، والبحث عن أقصر وأنجع السبل والطرق للتعاطي الناجز مع الخطط والرؤى والبرامج الموضوعة، على أن يترافق ذلك مع إجراءات حازمة وصارمة لحسم وإنهاء كلّ مظاهر الترهل والتقصير والهدر في مؤسساتنا الخدمية والإنشائية، ومحاربة الفساد والمفسدين، وخلق بيئة صالحة ونافعة وقادرة على استثمار وتوظيف الطاقات في خدمة العملية الإنتاجية والوطنية.

ونعتقد أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى، وأي تأخير أو مماطلة في القضاء على الفساد والمفسدين، لن يكون لأي إنجاز أي معنى أو طعم أو مردود. وقد يكون مفيداً التذكير مجدداً أن حجم الممارسات والتجاوزات في الكثير من مفاصل العمل المؤسساتي في حلب، يستوجب تدخلاً وتحركاً سريعاً لضبط إيقاع العمل وتنظيمه، كخطوة أولى للحفاظ على ما تمّ إنجازه سابقاً ولاحقاً.