دورة مميزة لليونيفايت قبيل المشاركة في بطولة العالم

أنهى اتحاد الفنون القتالية دورة تدريبية برياضة اليونيفايت استضافتها مدينة الفيحاء الرياضية في دمشق على مدى يومين، بهدف تأهيل وتدريب مزيد من الكوادر القادرة على نشر هذه الرياضة التي تعتبر حديثةً قياساً بباقي رياضات القوة، حيث دخلت رياضتنا عام 2007.

وتناولت الدورة محاضرات نظرية وعملية حول علم التدريب وصناعة البطل والتغذية والحركات الأساسية وأساسيات القتال وإشارات الحكام واللكمات الأساسية والركلات وحركات السقوط وتنظيم البطولات والإدارة والتنظيم وكلّ ما يتعلق بالشق الفني. وحاضر في الدورة محاضرون معتمدون باتحاد الفنون القتالية هم سمير النجار وبسام النصار ومنير غصن وعبد الهادي بحسيك، لكن للأسف وبسبب نقص الكوادر وعدم وجود مدرّبين وخبراء أجانب يضطر اتحاد اللعبة للاستعانة بمدربين من اختصاصات أخرى للقيام بمثل هذه الدورات، وطبعاً هذه الخطوة لها سلبيات وإيجابيات، وحالياً ضمن الإمكانات المتوافرة لرياضاتنا الفردية، يحسب لاتحاد الفنون عزمه وإصراره على تطوير ألعابه ورفع سوية لاعبيه من أجل الارتقاء إلى المرحلة الثانية، حيث التخصّص أمر مطلوب إضافة إلى تلبية المشاركات الخارجية.

رئيسُ اللجنة العليا لرياضة اليونيفايت زياد إبراهيم أوضح لـ”البعث” أن المشاركة في الدورة كانت كبيرة، حيث شارك سبعون دارساً ودارسةً من معظم المحافظات، وهو عدد كبير على صعيد الدورات التدريبية لهذه الرياضة، كاشفاً أن المنتخب الوطني يواصل تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم لليونيفايت التي ستقام نهاية الشهر القادم في روسيا والطموح إحراز نتائج جيدة في هذه المشاركة المهمّة.

وكان اتحاد الفنون القتالية قد أعاد تشكيل اللجنة العليا لهذه اللعبة مؤخراً بغية تفعيلها على أرض الواقع، لذا تعتبر هذه الدورة هي باكورة نشاط اللجنة.

سامر الخيّر