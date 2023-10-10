سورية تشارك بانعقاد الاجتماع الـ 22 لأمناء اللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم

شاركت سورية في الاجتماع الثاني والعشرين لأمناء اللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” ممثلة بالأمين العام للجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور نضال حسن.

وخلال جلسات عمل الاجتماع الذي عقد في القاهرة يومي الـ 7 والـ 8 من تشرين الأول الجاري تم إقرار جائزة شبكات “الألكسو” لأفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة للعام الجاري، ومشروع قوافل “الألكسو” لخدمة المجتمع ومبادرات المستقبل لتمكين مليون فتاة عربية نحو القيادة والتفوق واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم واستشراف التكنولوجيا الناشئة وتعزيز المهارات الرقمية للطفل العربي ومنتدى “الألكسو” للأعمال والشراكات.

كما ناقشت الجلسات مشاريع وأنشطة موازنة المنظمة للدورة المالية 2025- 2026 ومناقشة ورشات عمل مع اللجان المنبثقة عن المجلس التنفيذي ومتابعة توصيات الاجتماع الحادي والعشرين، وعرض الأفلام الترويجية للجان الوطنية العربية المشاركة في المسابقة وإعلان النتائج وتسليم الجوائز.

رحاب علي