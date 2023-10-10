غزة على شفا كارثة إنسانية.. “الصحة العالمية” تطالب بممر إنساني 

عواصم – سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة بتحمل مسؤولياتها في وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلزامه برفع الحصار وجميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.

وأدانت الخارجية في بيان، نقلته وكالة وفا بأشد العبارات تشديد الاحتلال حصاره على القطاع وقطعه المياه والكهرباء عنه، ومنعه دخول المواد الغذائية والطبية والوقود في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف.

واستنكرت الخارجية تفاخر عدد من الوزراء الإسرائيليين بهذه المواقف العنصرية بما في ذلك تصريحات وزير الحرب التي تعكس استخفافاً فاضحاً لمبادئ حقوق الإنسان بغطاء غير محدود من عدد من الدول التي تشجع الاحتلال على ارتكاب مجازر وحشية بحق الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى والصحفيون والطواقم الطبية والإسعافية.

في وقتٍ أكدت الأمم المتحدة أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، وخصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى ويجب احترام كرامة الناس وحياتهم”.

وأكد تورك أن فرض الحصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية، وهذا الأمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.