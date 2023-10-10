قرار إيقاف الدعم لحوامل الطاقة يثير استهجان الفلاحين.. و”الاتحاد” يصفه بالمجحف

ريف دمشق- علي حسون

استهجن الفلاحون صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بإيقاف استفادة الآبار الزراعية من الدعم الحكومي لحوامل الطاقة (مازوت، كهرباء) لكلّ من لديه منظومة طاقة شمسية.

هذا القرار وصفه الفلاحون بالمجحف بحقهم كونه لم يكن مدروساً ولا يستند إلى أرض الواقع، وكيفية استخدام مادتي المازوت والكهرباء لزوم ري المحاصيل، موضحين أن الفلاح الذي يملك طاقة شمسية لا يمكن أن يستفيد منها خلال أشهر فصل الشتاء، إضافة إلى أن أغلب ري المحاصيل يتمّ ليلاً حسب العرف الزراعي نتيجة وجود المساحات الكبيرة. وناشد الفلاحون عبر “البعث” المعنيين بإعادة النظر بالقرار والنزول على الأرض قبل اتخاذ أي قرار يتعلّق بالواقع والمستلزمات الزراعية.

رئيسُ اتحاد فلاحي دمشق وريفها زياد الخالد أكد أن القرار جاء مجحفاً بحق الفلاحين، ولاسيما أن عدداً كبيراً من الفلاحين يروون مزروعاتهم ليلاً، مشيراً إلى أن أغلب الفلاحين قاموا بتركيب الطاقة الشمسية على حسابهم الخاص وليس قرضاً كما ورد في القرار.

وبيّن الخالد أنه تمّ رفع كتاب اعتراض على مضمون القرار إلى الاتحاد العام للفلاحين من أجل مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء، وضرورة إعادة النظر بالقرار، لافتاً إلى أنه في ظلّ ما نتعرّض له من حصار جائر لا بدّ من دعم الفلاح وتشجيعه على الزراعة للنهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة وأن هكذا قرارات غير مدروسة قد تسبّب التشاؤم للفلاحين والابتعاد عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية.

وقد حصلت “البعث” على نسخة من كتاب الاتحاد العام للفلاحين مخاطباً رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2023 مستنداً إلى كتاب اتحاد فلاحي دمشق وريفها من أجل إعادة النظر بالقرار المذكور بما يحقّق المصلحة الزراعية ويراعي الدعم للفلاحين.