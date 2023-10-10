قسَمُ النعش.. خريج برتبة شهيد

غالية خوجة

استشهدوا بعدما أوفوا بقسمهم لله والوطن مذ كانوا وآباؤهم وأجدادهم أجنّة، وتناثرت دماؤهم مع فرحتهم بالتخرج من الكلية الحربية بحمص، وفرحوا بلقاء ربهم شهداء أحياء، ولقاء أجدادهم، وأحفادهم أيضاً.

يقول تعالى: “من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً”، فما ذنب هؤلاء الأبرياء ليحصدهم القتل والمتفجرات بالطائرات المسيّرة؟!.

ما بين شهداء تشرين التحرير وشهداء تشرين التخرج قواميس من الشهداء انغرست دماؤهم نبضات في قلوبنا ونسوغ أشجارنا وقلوب حجارتنا التي يشّقّق منها الماء والمحبة والسلام والكرامة والحرية والمستقبل والوطن المنتصر أبى من أبى من الغدّارين والخونة والظلاميين والمندسين والإرهابيين ومن يدعمهم، وستظلّ دماء الشهداء الخريجين ومن سبقهم وسيلحقهم وذويهم والأبرياء شاهدةً على مرّ العصور التأريخية، محفورة في ذاكرة الزمان والمكان والأرواح.

الشهداء يرتقون أكثر، وتتكاتف أرواحهم لتظلّ مطلة مع النجمتين الخضراوين في علمنا رمزنا، وتظلّ متفتّحة نوراً متجذراً في الأرض والعلم والسماء، وترفرف مثل ابتسامة أخت توءم سعيدة بتخرج أخيها من الكلية الحربية بحمص، وأمّ سعيدة بتخرّج ابنها، وابنة شهيد سعيدة بتخرج أخيها، لكنّ شهادة تخرّج الاستشهاد كانت الشهادة الأعلى التي استلمها المحتفلون.

اختلطت دماء الأبرياء مثل فينيق الأرجوان المبحر عبْر محيط الزمان، ونبت الحزن في قلوبنا شقائق نعمان، وحزن التراب في كل مكان، وحزن ما تبقّى من الإنسانية الباغضة للغدر والحقد والقتل البربري الهمجي الذي لا يقبل به بشر وشجر وحجر ومطر، ولا القوانين الأرضية والسماوية، وجميعها تتساءل معنا مستغربة: هل أصبحت محبة الوطن والدفاع عنه جريمة في زمن الغدر والقتل والذبح؟!.

بكل يقين، كل إنسان يحبّ وطنه، وجميع المخلوقات، أيضاً، تحب وطنها وتكره الغدر والخيانة والكيانات الاحتلالية المتلاشية مهما طال الزمان، وهذا ما يسجّله التأريخ عبْر الأزمنة الأرضية والقلبية والروحية والواقعية والوطنية والحقيقية.

وهذا ما يؤكده العلم بجولاته مع مفهوم الانتماء، فمن الممكن من خلال التحاليل الخاصة بعلم المورثات اكتشاف هوية الإنسان وأرضه وانتمائه، وتلك إرادة ومشيئة الخالق، وأجمل انتماء يجسده الانتماء هو دماء الأنقياء الشهداء المتحدة عبْر العصور ما مضى منها، ويمضي، وسيمضي، وليس آخرها “طوفان الأقصى”، أي طوفان فلسطين العربية والقدس عاصمتها الأبدية.

ولو امتلك الظلاميون المجرمون القتلة الفاسدون المحتلون نسبة من الإحساس الإنساني لسمعوا الأرض كيف تطردهم والسماوات والكائنات من أشجار وطيور ونمل ونحل ومطر وتراب وفضاء.

جميع المخلوقات تطرد الظالمين حتى لو كانوا في بطن الأرض، لأن الأرض حق لأهلها، الأرض تحسّ بساكنيها حتى في قبورهم، الأرض تتجذر في أعماق المدافعين عنها، ودمائهم، عقولهم، أحلامهم، كينونتهم، حياتهم، مورثاتهم، ومماتهم، وتصرخ مع أرواح أهل الحق والشهداء: الحق من أمامكم، والحق من ورائكم، والحق تعلمه أعماقكم رغم الباطل الذي تعملون، فمن أين المفرّ أيها الباطل والباطليون؟.

لن ينسى سجلّ التأريخ وهو يمسد لحيته البيضاء انتصار تشرين التحرير عام 1973، ومجزرة الكلية الحربية في تشرين 2023، وطوفان فلسطين عبْر السنين حتى التحرير، وبإذن الله، لا بدّ أن ينتصر الحق وعلى مرّ الأجيال، وهو ما يكتبه الزمان سواء بقلب الشهيد وأمه وأخته وأهله وأرضه وسمائه ونعشه الملفوف بعلمه ونجمتيه الخضراوين: “فلا الغدْرُ باقٍ ولا الذلُّ نهجي، ووحدي شظايا ترتّلُ مجدي، وتقسم باللهِ ربّ السماءِ وأرضي، وتقسمُ بالنصرِ نصراً شَموخاً، بأتراب قلبي شهادةِ عزّي، بأنّا بقاءٌ لـِـتشرينَ فخري،وأنّا نجومٌ تجذّرُ أرضي، وأنّ البروقَ جذورٌ لومضي، وليسَ الظلامُ بماحٍ لعهدي، أنا مَنْ دمائي تجدّد عهدي”.