قوات الاحتلال تقصف عدّة مناطق حدودية في جنوب لبنان

وفي شأنٍ متصل، أكد الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون أنه لن يتحقق السلام أو الاستقرار في المنطقة مع استمرار استباحة حقوق الشعب الفلسطيني وتعرضه للظلم.

وذكر عون في تغريدة له عبر منصة “إكس” أنه “لن يقوم سلام ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة طالما أن الشعب الفلسطيني يقهر ويظلم وتسلب أرضه وتستباح حقوقه”.

وأضاف عون: “إن المقاربة الإسرائيلية القائمة دوماً على مبدأ القوة وسلب الحقوق والتهجير وضرب القرارات والمواثيق الدولية لن توصل إلا إلى مزيد من الحروب”، مشدداً على أن التاريخ البعيد والقريب يشهد أن الإنسان الذي يقاتل دفاعاً عن وجوده يمكنه أن ينتصر على آلة التدمير مهما بلغ جبروتها.