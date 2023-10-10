قوات الاحتلال تقصف عدّة مناطق حدودية في جنوب لبنان
بيروت- سانا
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مع تحليق لطيران حربي واستطلاعي معاد على علو منخفض.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات الاحتلال قصفت منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بالتزامن مع قصف مدفعي في محلة بسطرة وخراج كفرشوبا وتحليق لطيران حربي معاد واستطلاع على علو منخفض.
وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف فوسفورية على أطراف بلدتي الماري والمجيدية، كما قصفت منطقتي بسطرة ووادي خنسا.
كذلك قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية أطراف بلدتي مروحين والضهيرة على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة.
وطال القصف الإسرائيلي أيضاً محيط بلدات العزية والحنية وأم التوت والبستان والزلوطية، وسمعت أصداؤه في مدينة صور، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي إصابات بشرية.
وفي شأنٍ متصل، أكد الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون أنه لن يتحقق السلام أو الاستقرار في المنطقة مع استمرار استباحة حقوق الشعب الفلسطيني وتعرضه للظلم.
وذكر عون في تغريدة له عبر منصة “إكس” أنه “لن يقوم سلام ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة طالما أن الشعب الفلسطيني يقهر ويظلم وتسلب أرضه وتستباح حقوقه”.
وأضاف عون: “إن المقاربة الإسرائيلية القائمة دوماً على مبدأ القوة وسلب الحقوق والتهجير وضرب القرارات والمواثيق الدولية لن توصل إلا إلى مزيد من الحروب”، مشدداً على أن التاريخ البعيد والقريب يشهد أن الإنسان الذي يقاتل دفاعاً عن وجوده يمكنه أن ينتصر على آلة التدمير مهما بلغ جبروتها.