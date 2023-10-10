لافروف يحذّر من خطر النهج العدواني للغرب على السلم العالمي

موسكو- سانا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم من نشوب نزاع عالمي، بسبب الأزمات التي تثيرها السياسات الغربية العدوانية.

ونقلت وكالة “تاس” عن لافروف قوله في مقال تحت عنوان “الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة هو مفتاح السلام والاستقرار الدولي”: إن “النهج العدواني للغرب القائم على مصالح ذاتية ضيقة كان السبب في أزمة جدية في العلاقات الدولية، بحيث تتزايد مخاطر نشوب نزاع عالمي”.

وشدّد لافروف على أهمية أن “يدرك الجميع المسؤولية عن مصير العالم في السياق التاريخي وليس انطلاقاً من المصالح الضيقة للدول وتلك التي تعلنها الحكومات في الانتخابات الوطنية، وهذا هو الحل لإمكانية وجود مخرج من الأزمة الحالية”، موضحاً أن توقيع زعماء العالم ميثاق الأمم المتحدة قبل أكثر من 70 عاماً يعني اتفاقهم على احترام المساواة بين جميع الدول واعترافهم بأهمية نظام عالمي متساوي الحقوق للجميع ومتعدد المراكز يضمن تطور البشرية في ظل الاستقرار والأمن العالميين.

وأشار إلى ضرورة ضمان “تطبيق روح التعددية القطبية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة في ظل رغبة أغلبية دول العالم في تعزيز سيادتها والدفاع عن مصالحها الوطنية وثقافتها وأسلوب حياتها وعدم العيش بإملاءات أي طرف كان، بل إقامة علاقات ودية واقتصادية بمنفعة متبادلة”، مذكراً بأن هذا ما ساد بين المشاركين خلال القمم الأخيرة لدول مجموعة بريكس ومجموعة العشرين وقمة شرق آسيا.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 580 جندياً أوكرانياً وصدّت هجمات أوكرانيةً على عدد من المحاور، كما دمرت القوات الروسية مستودعاً ميدانياً للذخيرة ومستودعاً لأسلحة الصواريخ والمدفعية ومدفع “إم 777” أمريكي الصنع واثنين من المدافع ذاتية الحركة “غفوزديكا”.

كذلك تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة للواءين الميكانيكيين “67 و118” للجيش الأوكراني والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني في أراضي دونيتسك وزابوروجيه، إضافةً إلى إسقاط 19 طائرةً دون طيار أوكرانيةً.