مادورو: الشعب الفلسطيني يتعرّض لإبادة ونظام فصل عنصري جديد

كاراكاس- سانا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مادورو قوله في تصريح تلفزيوني: إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبّر عن قلقه الشديد إزاء تداعيات هذه الخطوة.

مضيفاً: سبق لنا وأن شهدنا في الماضي مذابح، ومجازر وحشية، بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار مادورو إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لنظام فصل عنصري جديد، داعياً إلى احترام قرارات الأمم المتحدة واحترام حقوق الشعوب، وبدء مفاوضات سلام فوراً لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الاستقلال والأرض والسلام.

يذكرأن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث ارتفعت إلى 687 شهيداً بينهم 140 طفلاً و105 نساء وأكثر من 3720 مصاباً، إضافة إلى دماركبير في المنازل والبنى التحتية.