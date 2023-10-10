منظمة الصحة العالمية تطالب بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

طالبت منظمة الصحة العالمية اليوم بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه منذ السبت الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم المنظمة قوله خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للفلسطينيين”، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل على تحقيق ذلك.

وتعاني مشافي القطاع نقصاً كبيراً في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، جراء الحصار الإسرائيلي، كما أن استمرار العدوان وقطع الاحتلال للكهرباء والمياه، ومنعه دخول المواد الطبية يشكل تحدياً أمام المنظومة الصحية وخطراً على حياة آلاف الجرحى والمرضى.