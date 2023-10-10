نشاط منوع لنادي السيارات والتحضيرات مكتملة

يشارك نادي السيارات السوري بفعالية (Damascus Auto show) المخصّصة لرياضة المحركات، والتي تنظمها شركة ساغا بالتعاون مع ماركت دمشق ومحافظة مدينة دمشق ووزارة السياحة، وستُقام على أرض المعرض القديم على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

وتتضمن الفعالية في يومها الأول استعراضاً لأبطال رياضة الدريفت، وفي اليوم الثاني سباقاً للسرعة، وتختتم الفعالية بسباق للدريفت، ويتخللها عرض للسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية الكلاسيكية وسيارات أوف رود.

رئيسُ مجلس إدارة نادي السيارات الدكتور سامر خضر أكد أن اللجنة المنظمة للسباق أنجزت كافة الإجراءات اللازمة لإقامة الفعالية الرياضية من تهيئة منطقة السباق وتحضير الحلبة، ورسم المسارات وتأمين كافة الاحتياجات اللوجستية والتنظيمية والإدارية وأماكن توضع الجمهور وغيرها من الإجراءات، مبيناً أن تأمين وتهيئة مكان مناسب لإقامة السباقات في قلب دمشق تطلّب جهوداً كبيرة واستثنائية من جميع كوادر نادي السيارات كون العمل بدأ من الصفر في المكان المحدّد للفعالية، وضمن فترة زمنية قصيرة جداً، وكان بمثابة التحدي الذي يجب أن يكسب كما في كل مرة.

ولفت خضر إلى أن هذه الفعالية ستشكل عودة جديدة لأنشطة رياضة السيارات إلى دمشق بعد اقتصارها خلال السنوات القليلة الماضية على حلبة نادي السيارات في صيدنايا، والتي شهدت جميعها حضوراً جماهيرياً كبيراً، كاشفاً أن النادي هذه المرة سيأتي إلى الجمهور لتكون المتابعة متاحة لشريحة أوسع من محبي الرياضة الميكانيكية.

المحرر الرياضي