وجوه جديدة مع المنتخب الوطني لكرة القدم.. وتغييرات كبيرة في صفوفه

ناصر النجار

قبل شهرين من انطلاق العرس الآسيوي التي تستضيفه قطر مطلع العام القادم، بدأ مدرّب منتخبنا الوطني لكرة القدم الأرجنتيني هيكتور كوبر تحركاته العملية بعد ستة أشهر من تجريب اللاعبين ومتابعة آخرين ليستقر على تشكيلة فيها الجديد والقديم، ومن الوجوه الجديدة التي انضمت إلى المنتخب محترف من السويد إبراهام ألمار ومحترفان من الأرجنتين هما إيزاكيل العم وإبراهيم هيسار، وهؤلاء الثلاثة كما وصفهم مراقبون لاعبون جيدون ولديهم سيرة ذاتية مقنعة، وقد لعبوا في صفوف أندية الدرجتين الأولى والثانية سواء في السويد أو الأرجنتين، واستدعاؤهم إلى معسكر الإمارات يأتي من أجل اختبارهم عن قرب ومعرفة مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية والطبية، إضافة لمدى انسجامهم مع المنتخب وتناغمهم مع اللاعبين، وسيتمّ تقرير وضع اللاعبين الجدد بعد معسكر الإمارات والمباراة الودية مع الكويت التي ستجري يوم الـ 17 من الشهر الجاري.

على صعيد آخر تمّ الاعتماد على الحارسين إبراهيم عالمة وأحمد مدنية مع إضافة حارس الوثبة أمجد السيد وحارس مرمى المنتخب الأولمبي مكسيم صراف، والملاحظ عودة فهد اليوسف للمنتخب وكذلك عمار رمضان ومحمد عثمان وعمر خريبين، إضافة لاستبعاد العديد من اللاعبين الذين تمت دعوتهم في الأشهر الماضية مثل محمد المرمور وكامل حميشة ومحمود البحر وشاهر الشاكر وطه موسى باشا ومحمد ريحانية وأوليفر كاسكاو وغيرهم، وتمّ الاعتماد في الدعوة الأخيرة على الأسماء التالية: في خطي الدفاع والوسط مؤيد عجان ومؤيد خولي وثائر كروما وسعد أحمد وعمرو ميداني وخالد كردغلي وعبد الرحمن ويس ومحمد عثمان ومحمود المواس ومحمد الحلاق ومحمد عنز، وفي خط الهجوم ياسين سامية ومرديك مردكيان وعمر السومة وعمر خريبين.

ويواجه منتخبنا في النهائيات الآسيوية منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند، بينما سيلعب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم القادمة مع منتخبات اليابان وكوريا الديمقراطية وأحد منتخبي ميانمار أو مكاو.

ويفكر اتحاد كرة القدم بنقل مباريات منتخبنا في التصفيات الآسيوية من الإمارات إلى السعودية لتكون أرض منتخبنا المفترضة مع وجود تسهيلات كبيرة يقدمها الاتحاد السعودي لكرتنا.

يُذكر أن منتخبنا لعب تحت قيادة المدرّب الارجنتيني هيكتور كوبر خمس مباريات حتى الآن، ففاز على تايلاند 3/1 وعلى الصين 1/صفر وخسر أمام البحرين وفيتنام بهدف نظيف وتعادل مع ماليزيا 2/2.