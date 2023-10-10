دبلوماسيون وخبراء روس يحمّلون أمريكا و”إسرائيل” مسؤولية الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

موسكو- سانا

أكد عدد من الدبلوماسيين والخبراء الروس أن الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص عمل وحشي تقف خلفه الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل”، وتتحملان مسؤوليته لأنهما ترعيان الإرهاب في سورية.

واعتبر السفير السابق والخبير في قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية فينيامين بوبوف في تصريح له أن الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية عمل يدل على همجية التنظيمات الإرهابية التي ترتكب أعمالاً إرهابية ضد المدنيين العزل، مؤكداً ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية.

وحمّل رئيس قسم التكامل الأوراسي والتنمية في منظمة شنغهاي للتعاون لدى معهد اتحاد البلدان المستقلة فلاديمير يفسييف كيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية جريمة سفك الدم السوري بأيدي الإرهابيين باعتبارهما من ترعيان الإرهاب في سورية.

وأعرب يفسييف عن تعازيه القلبية بضحايا العملية الإرهابية في حمص خلال حفل تخريج طلاب الأكاديمية، موضحاً أن تراجع الموقف الإسرائيلي والأمريكي معا في المنطقة يتيح الفرصة للضغط على الأمريكيين لإجبارهم على الخروج من الأراضي السورية التي احتلوها.

وأكد كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية لدى معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية بوريس دولغوف ضرورة إنزال أشد العقوبات بكل من خطط وشارك بالاعتداء الإرهابي الوحشي وأشرف على تنفيذه، معرباً عن تعازيه الحارة بضحاياه.

وفي سياق عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، أكد بوبوف أن الهزيمة التي لحقت بسمعة كيان الاحتلال الإسرائيلي وجيشه بددت أوهامه بأنه “لا يقهر في منطقة الشرق الأوسط”.

ورأى بوبوف أن الوضع في الشرق الأوسط يتغير بصورة مأساوية، وأن موقف “إسرائيل” والولايات المتحدة يتراجع في الوقت الحاضر، فيما يتعزز دور الصين وروسيا اللتين وقفتا دائماً إلى جانب تطبيق القرارات الدولية بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.

بدوره أوضح يفسييف في هذا السياق أن فشل قوات الاحتلال الإسرائيلي بمواجهة المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الاقصى بدد أوهام الكيان الإسرائيلي الذي صور نفسه بأنه لا يقهر.

وأشار يفسييف إلى جرائم القصف الإسرائيلي الذي يستهدف الفلسطينيين في غزة وقال: إنه “يجب التعامل مع الإسرائيليين بقوة وعزيمة لأنهم غاصوا في أوحال سياساتهم كما غاص الأمريكيون في مشاكلهم في كل مكان من العالم بما في ذلك في أوكرانيا”.

من جانبه أكد دولغوف أن عملية طوفان الأقصى هي انتصار مؤزر للمقاومة الفلسطينية وهزيمة شنيعة “لإسرائيل” التي تكبدت خسائر غير مسبوقة، محذراً من الإسرائيليين يركزون على عمليات الانتقام من الشعب الفلسطيني عبر قصف المدن والأحياء السكنية في محاولة لمحو هزائم قواتهم المترنحة.