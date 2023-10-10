الشوفي وبلال يضعان إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول إجلالاً لشهداء الكلية الحربية

دمشق – البعث

إجلالاً وإكباراً لأرواح شهداء الكلية الحربية بحمص، قام الرفيقان عضوا القيادة المركزية للحزب الرفيق اللواء ياسر الشوفي رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي، والرفيق الدكتور محسن بلال رئيس مكتب التعليم العالي المركزي، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار الطاهرة.

وشارك الرفيقان عضوا القيادة المركزية في الزيارة، كلا من الرفيق عزت كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث والرفيق وحيد الزعل نقيب المعلمين