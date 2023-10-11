القبض على ثلاثة إرهابيين في الأنبار

بغداد – سانا

أعلنت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة من إرهابيي تنظيم “داعش” في الأنبار غرب البلاد.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه “بعملية نوعية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمين محكم في منطقة النعيمية بقضاء الفلوجة، أسفر عن إلقاء القبض على 3 مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”، مشيراً إلى أنه تم تسليمهم إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي “داعش”، حيث دمرت القوات الجوية أمس أوكاراً لإرهابيي التنظيم في محافظة كركوك شمال البلاد.