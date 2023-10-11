القوات العراقية تقضي على ستة إرهابيين

بغداد – سانا

أعلنت قوات الأمن العراقية القبض على ستة من إرهابيي تنظيم “داعش” في الأنبار غرب البلاد، ومحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه “بعملية نوعية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمين محكم في منطقة النعيمية بقضاء الفلوجة، أسفر عن إلقاء القبض على 3 مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”، مشيراً إلى أنه تم تسليمهم إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.