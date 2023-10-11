المقداد يؤكّد لنظيريه العراقي واللبناني ضرورة اتخاذ موقف عربي موحّد لدعم الشعب الفلسطيني

القاهرة – سانا

في إطار انعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي الإجرامي على الشعب الفلسطيني، محذّرين من خطورة الوضع في قطاع غزة في ظلّ التصعيد الإسرائيلي والدعم الغربي غير المحدود للكيان الإسرائيلي.

من جانبه، أكد الوزير المقداد ضرورة اتخاذ موقف عربي موحّد داعم للشعب الفلسطيني في ظلّ المحاولات التي نشهدها لتصفية القضية الفلسطينية وتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري للعدوان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وأكدا على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين.

وفي السياق ذاته، بحث الوزير المقداد والدكتور عبد الله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الأوضاع في المنطقة، وخاصةً العدوان الإسرائيلي الإجرامي المستمر على غزة.

وفي هذا السياق، شدّد الوزير المقداد على أهمية اتخاذ موقف عربي موحّد وصارم لوقف الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

حضر اللقاءين السفير حسام الدين آلا المندوب الدائم في جامعة الدول العربية، والوزير المستشار جمال نجيب مدير مكتب الوزير، والمستشار باسل سكوتي من السفارة السورية في القاهرة.