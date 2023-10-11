الوزير مخلوف يبحث آليات التعاون مع المدير القطري لبرنامج الأغذية

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اليوم مع كينيث كروسلي الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سورية، والوفد المرافق له، آليات التعاون المستمر والسبل الكفيلة بتحسين الاستجابة للحاجات، في ضوء التطورات المتعلقة بالتمويل المتاح والمتوافر للبرنامج.

كما تطرق الجانبان للصعوبات والتحديات المتعلقة بالتمويل مع تزايد الاحتياجات، وكذلك الاستمرار في مشاريع تقديم المساعدات الغذائية في ضوء الزيادة بعدد المحتاجين، وفق آلية استهداف مبسطة وواضحة يتم وضعها بالتشاركية مع اللجان الفرعية للإغاثة بالمحافظات والمجتمع المحلي، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ومتابعة التنسيق للتوسع في مشاريع مساعدات الدعم النقدي ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر، ومنها تأهيل المخابز والمطاحن ودعم سبل العيش للمزارعين.

مخلوف لفت إلى أهمية التعاون مع البرنامج في إطار الاستجابة لتقديم المساعدات الإنسانية خلال الحرب الإرهابية على سورية، ولاحقاً للمتضررين من الزلزال للتخفيف من تداعياته في المحافظات المتضررة، مشيراً إلى التحديات الكبيرة والاحتياجات التي تتزايد في ضوء الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب، وسرقة الاحتلالين الأمريكي والتركي مواردنا من نفط وقمح في المنطقة الشمالية الشرقية، ما يستدعي مزيداً من التنسيق والتعاون مع الشركاء والتوجه لدعم مشاريع سبل العيش والتعافي في مختلف القطاعات.

من جانبه أوضح كروسلي أن برنامج الأغذية العالمي يسعى إلى تحقيق المزيد من التعاون لتحسين الاستجابة للحاجات في سورية، مشيراً إلى أهمية زيارته إلى محافظتي طرطوس واللاذقية والاطلاع على ما تم إنجازه في مجال تأهيل المخابز، مؤكداً متابعة التنسيق لتنفيذ مزيد من مشاريع سبل العيش وفق الأولويات والاحتياجات المطلوبة.