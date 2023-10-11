بلاغ لاعتماد الجهات العامة أسماء نطاقات المواقع والتطبيقات الإلكترونية تحت النطاق (SY)

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم بلاغاً يطلب فيه من الجهات العامة اعتماد أسماء نطاقات المواقع والتطبيقات والخدمات الإلكترونية الخاصة بها، تحت النطاق العلوي السوري (SY).

كما طالب البلاغ الجهات العامة بالعمل على نقل استضافة المواقع والتطبيقات والخدمات الإلكترونية التابعة لها الموجودة خارج البلاد إلى مركز البيانات الخاص للجهات العامة، أو إلى مركز المعطيات الوطني التابع للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، في حال عدم وجود مركز بيانات لدى تلك الجهات، علماً أن المركز مجهز وفق أحدث المعايير العالمية، ويعدّ من مشاريع البنى التحتية ضمن الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية.