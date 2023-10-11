بمشاركة سورية انعقاد اجتماع اللجان العربية للقانون الدولي الإنساني

الدوحة – سانا

شاركت سورية في أعمال الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي الـ9 والـ10 من الشهر الجاري.

وناقش الاجتماع التحديات الجديدة في المجالات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، ومنها الاعتداءات الإرهابية واستخدام التقانات الحديثة والذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، كما استعرضت الدول العربية المشاركة جهودها الوطنية في مجال نشر القانون الدولي الإنساني وتطبيق الالتزامات الدولية المندرجة في إطاره، كما سيتم أيضاً اعتماد خطة العمل الإقليمية للدول العربية للفترة ما بين عامي 2023 و2025.

وكان الاجتماع الأول للمجموعة انعقد في القاهرة عام 1991 تحت عنوان اجتماع الخبراء الحكوميين في القانون الدولي الإنساني، ثم تمّ تعديل الاسم في اجتماع القاهرة عام 2018 ليصبح اجتماع اللجان العربية للقانون الدولي الإنساني.

يذكر أن اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني تأسست في العام 2004، وهي تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والتعليم العالي والهلال الأحمر العربي السوري والمديرية العامة للدفاع المدني، وتعمل على نشر القانون الدولي الإنساني ومتابعة الوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة.