خلال لقاء خدمي محافظ حماة: اللقاءات مستمرة لمعالجة المشاكل

حماة- حسان المحمد

بين محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة في تصريح لـ”للبعث” أن اللقاءات الخدمية مستمرة لمتابعة عمل الوحدات الإدارية وللوقوف على المشاكل التي تهم للمواطنين ومعالجة ما يمكن حله ضمن الإمكانيات المتاحة والمتوفرة في سبيل خدمة المواطن.

تصريح المحافظ جاء على هامش لقائه الخدمي مع أهالي بلدات الجلمة، ومريود، وطير جملة، حيث تركزت مجمل مطالبهم على الواقع الخدمي لا سيما واقع الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وشق طرق زراعية، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.

ووجه المحافظ مديرو القطاعات الخدمية بمتابعة جميع المطالب التي تم عرضها، و معالجتها ضمن الإمكانيات المتوفرة وحسب الأولويات، مشدداً على ضرورة إعداد دراسات المشاريع الخدمية ليتم تنفيذها خلال العام الحالي، حسب الأولوية والأهمية للمشاريع.

بدورهم أجاب مديرو القطاعات الخدمية العامة على استفسارات الأهالي، موضحين واقع العمل والعقبات التي تعترضهم في تنفيذ المشاريع وسبل تذليلها.