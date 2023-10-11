رئيسي يحثّ المنظمات الدولية على أداء واجباتها لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة

طهران – سانا

أدان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة قيام المنظمات الدولية بواجباتها لوقف هذه الجرائم.

وقال رئيسي: إن “الصهاينة يرتكبون جرائم ضدّ الإنسانية على مرأى ومسمع العالم، ويجب على جميع المنظمات والمؤسسات الدولية القيام بواجباتها في هذا الصدد دون أي استثناء أو تمييز”.

من جانبه، أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ممارسات الكيان الصهيوني بتشديده الحصار على قطاع غزة، مؤكداً أنها جرائم حرب تستهدف الإنسانية.

وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم مع ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة الصليب الأحمر الدولي: “نشهد حالياً استمرار جرائم الحرب في غزة، حيث تستهدف (إسرائيل) المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس، وتقطع المياه والكهرباء وتمنع إرسال الوقود والغذاء، وكل ذلك مثال على العقاب الجماعي، وجريمة حرب ممنهجة ضدّ الإنسانية”.

وأوضح عبد اللهيان أن استمرار هذا الوضع سيجعل الأمور أكثر تعقيداً، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن المسؤولية تقع على عاتق الكيان الصهيوني وداعميه.

بدورها، أعربت سبولياريتش إيغر عن تأييدها لما طرحه عبد اللهيان بخصوص أن الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية، داعيةً إلى تمكين الصليب الأحمر الدولي من الحفاظ على دوره المحايد والإنساني وأداء واجباته الكاملة.

كذلك، دعا عبد اللهيان إلى العمل على تنسيق رد فعلٍ جدي من قبل الدول الإسلامية، لدعم الشعب الفلسطيني أمام جرائم الكيان الإسرائيلي.

وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح: “إن على حكومات الدول الإسلامية العمل بشكل سريع لكسر الحصار عن قطاع غزة وإنهاء جريمة الحرب القائمة من خلال ردود فعل جدية ومنسقة”، مشدّداً على ضرورة تضامن الدول الإسلامية مع الشعب الفلسطيني وإرسال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

وأشار عبد اللهيان، إلى ضرورة عقد اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أقرب فرصة ممكنة، لبحث الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معلناً استعداد إيران لاستضافة هذا الاجتماع.