رغم صعوبة تأمين المواد الأولية.. “سار” تنتج 524 طناً ومبيعاتها نحو 6 مليارات ليرة

دمشق- ميس خليل

أنتجت الشركة العامة للصناعات الكيميائية والمنظفات (سار) 524 طناً من منتجاتها بأنواعها المختلفة منذ بداية العام ولغاية الآن، بقيمة مالية بلغت نحو 5 مليارات و785 مليون ليرة.

وذكر مدير عام الشركة هشام الفريج لـ”البعث” أن الشركة تقوم بتسويق منتجاتها للقطاعين العام والخاص، وتبلغ نسبة التسويق من 80 إلى 90%، في حين يبلغ عدد منتجات الشركة 15 منتجاً ما بين مسحوق غسيل بأنواعه، ملطف– معطر صابون سائل– صابون صلب وغيرها العديد من المنتجات، أما المبيعات فقد بلغت لغاية الآن 531 طناً بقيمة مالية 5 مليارات و975 مليون ليرة.

وأوضح الفريج أن هناك مجموعة تحديات تواجه عمل الشركة تتعلق بتوافر المواد الأولية مع ارتفاع أسعار المواد الأولية وتذبذبها في السوق المحلية، إضافة إلى الظروف المتعلقة بالشركة من نقص العمالة والكادر الإداري والإنتاجي، وعلى الرغم من تلك الصعوبات، إلا أن الشركة تقوم بتسويق كامل منتجاتها بحكم العقود الموقعة مع الجهات العامة، إضافة إلى تنفيذ طلبات الشراء المباشر من قبل القطاعين العام والخاص، منوهاً بالثقة التي تتمتّع بها منتجات الشركة بسبب جودتها وأسعارها المنافسة وسرعتها في تأمين طلبات الجهات العامة والخاصة، وبلغت نسبة الأرباح 400 مليون ليرة منذ بداية العام.

ولفت الفريج إلى أن الشركة تسعى للعودة إلى مقرها الأساسي في منطقة عدرا خلال الأشهر القريبة القادمة، مؤكداً أنه سيتمّ طرح منتج جديد وهو سائل متعدّد الاستعمالات.