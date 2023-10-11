سورية تشارك باجتماعات صندوق النقد الدولي

الرباط – سانا

بمشاركة سورية ناقش ممثلو الدول المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في مراكش بالمغرب التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مؤكدين ضرورة دعم الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار وتقديم المساعدة الضرورية للجميع خلال الكوارث.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول اجتماع نواب وزراء الدول المشاركة والمحافظين في مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية وبالتنمية.

وتم خلال هذه الفعاليات عرض آفاق تطوير العمل في مؤسستي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ولا سيما ضرورة أن يكون لاقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية دور أكبر في حوكمة المؤسسات المالية الدولية وصنع القرار من خلال زيادة تمثيل هذه الدول في مجلس المديرين التنفيذيين وبالتالي إمكانية أكبر في المشاركة في عملية صنع القرار داخل المؤسسات المالية.

وكانت انطلقت في مدينة مراكش بالمغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في التاسع من الشهر الجاري، وتستمر حتى الـ 15 منه، بمشاركة معظم الدول الأعضاء في هاتين المؤسستين الدوليتين، حيث تشارك سورية بالاجتماعات بوفد يضم وزير المالية الدكتور كنان ياغي محافظ سورية لدى صندوق النقد الدولي والدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية.