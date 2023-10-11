فرنسا تحظر المظاهرات ضدّ العدوان الإسرائيلي على غزة

باريس – سانا

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها حظرت تنظيم مظاهرتي احتجاج ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن متحدث باسم الشرطة قوله في بيان: إن “هاتين المظاهرتين كان من المقرر تنظيمهما في العاصمة باريس يوم الخميس القادم، وتم منعهما نظراً لمخاطر الإخلال بالنظام العام” حسب زعمه.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن هددت يوم الثلاثاء أن بلادها لن تتسامح مع أي عمل أو أي تصريح معاد لـ “إسرائيل” على أراضيها، متعهدةً بأقصى درجات الحزم تجاه ذلك.

ويأتي هذا الموقف الفرنسي مع المواقف الغربية عموماً لإظهار المزيد من الدعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي في الاستمرار بعدوانه على الفلسطينيين في قطاع غزة.