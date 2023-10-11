فولودين: الطائرات الأمريكية أمام شواطئ فلسطين تسعى لإشعال حرب جديدة

موسكو- سانا

أكّد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن حاملات الطائرات الأمريكية، التي توجّهت إلى شرق البحر المتوسط قبالة شواطئ فلسطين لا تهدف إلى ضمان السلام في المنطقة، بل لإشعال حرب أخرى تخدم مصالح واشنطن فحسب.

ونقل موقع RT عن فولودين قوله في قناته على تليغرام اليوم: واشنطن تعدّ المستفيد الرئيسي من الصراعات المسلحة، حيث ارتفعت أسعار أسهم أكبر شركات الأسلحة الأمريكية بعد التصعيد الحاد في فلسطين، وهذا ما تدل عليه بيانات التداول في البورصة، مشدّداً على أن “واشنطن تستخدم دائماً مآسي الملايين من الناس لتعزيز مصالحها الاقتصادية”.

وذكر السياسي الروسي أن الناتج الداخلي المحلي للولايات المتحدة تضاعف نتيجة الحرب العالمية الأولى، كما استخدمت واشنطن الحرب العالمية الثانية لزيادة قدراتها الاقتصادية أيضاً، مضيفاً: “لقد مرّت عقود طويلة من الزمن، لكن الأساليب الأمريكية لم تتغيّر، هذا ما شهدناه في أفغانستان والعراق وليبيا وسورية، وهذا ما نشهده في أوكرانيا اليوم، حيث تثير واشنطن الصراعات المسلحة من أجل إثراء نفسها”.