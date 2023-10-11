معتمدو الخبز من جديد.. أرباح بالملايين والضبوط لا تجدي نفعاً في حلب

حلب- معن الغادري

شكاوى كثيرة ترد إلى “البعث” عن معاناة المواطنين اليومية من أجل الحصول على مخصّصاتهم اليومية من مادة الخبز، وتحديداً من قبل معتمدي أحيائهم.

وتوضح الشكاوى أن البعض من معتمدي البيع يعاملون المواطنين بطريقة فظة وسيئة، ويتقصّدون تجمع وتجمهر المواطنين عند ساعة متأخرة من الليل لاستغلال حاجتهم للخبز، وبالتالي بيع ربطة الخبز بزيادة عن سعرها المحدّد.

ويروي الأهالي في معظم أحياء حلب أن معتمدي الخبز يفرضون على المواطنين مبلغ ألفي ليرة زيادة على كلّ ربطة مزدوجة، وهناك من يتقاضى 4 آلاف ليرة.

ويشير مواطنون في حي حلب الجديدة إلى أنه ومنذ فترة حضرت دورية من حماية المستهلك وراقبت عملية البيع والتوزيع، وقامت بتنظيم ضبط بحق المعتمد وتغريمه وتوقيعه على تعهد بعدم البيع بسعر زائد مجدداً تحت طائلة سحب الترخيص منه وإحالته للقضاء وفق أحكام المرسوم رقم 8. إلا أن ذلك لم يشكل أي رادع للمعتمد الذي عاود البيع بسعر وبزيادة مضاعفة عن السابق ودون أي وازع أخلاقي أو قانوني.

ويكشف مواطن فضّل عدم ذكر اسمه عن معتمد يحمل رخصة جهازين إلكترونيين لبيع الخبز بمعدل 500 ربطة لكلّ جهاز، ويبيع ربطة الخبز المزدوجة بمبلغ 3 آلاف ليرة وفي بعض الأحيان بمبلغ 4 آلاف ليرة، ليكون في حسبة بسيطة ما يجنيه المعتمد من أرباح يومياً يتجاوز المليون ليرة وربما أكثر!.

ويقول مواطن آخر إنه وعلى الرغم من وفرة المخصّصات إلا أن المعتمد يسعى لخلق حالة من الفوضى والازدحام، ليتحكم بعملية البيع كما يحلو له وبالسعر الذي يناسبه. ولا تنحصر هذه المشكلة في حيّ دون آخر، إذ يعاني معظم أهالي الأحياء في حلب من هذه القضية، والتي تتفاقم وتزداد حدة يوماً بعد يوم، دون أن يجد المعنيون في حلب أي حلّ جذري لها.

عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب محمد فياض رئيس المكتب المختص أكد أنه سيتابع الموضوع بشكل شخصي، وأي حالة خلل في عملية البيع خلافاً للقوانين سيتمّ سحب التراخيص وإحالة المرتكب إلى القضاء، مشيراً إلى أن دوريات حماية المستهلك تتابع عمل المعتمدين وتراقب واقع عملية البيع وتقوم بالتأكد من المخصصات، إذ تمّ تنظيم ثلاثة ضبوط بحق المعتمدين المرتكبين للمخالفات خلال اليومين الماضيين.

ودعا فياض المواطنين إلى تقديم الشكوى فوراً في حال تعرّضهم لأي حالة غبن أو غش أو استغلال لمتابعتها ومعالجتها دون أي تأخير.