منح تراخيص لمنشآت ومشروعات خدمية في اللاذقية

البعث أون لاين – مروان حويجة

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، تضمنت تأهيل وصيانة مدارس وطرقات وخطوط صرف صحي.

ومنح الموافقة على الترخيص الإداري الدائم لمنشأة معدّة لصناعة الطباعة الآلية على الورق والكرتون في المنطقة الصناعية باللاذقية، وتعديل الترخيص الإداري النهائي المتضمن ترخيص منشأة صناعة وتعبئة المياه الغازية والعصائر في القطيلبية.

كذلك وافق المكتب على تنفيذ مشروع إنشاء طريق زراعي في حارة بيت سلطانة في منطقة القرداحة، وتعبيد وتزفيت طريق النبع الكبير في الدروقيات، وتأهيل طريق مع العبّارات في قرية القليّلة، وتنفيذ تفريعات طرقية لتخديم منازل عدد من ذوي الشهداء في القرداحة، وتنفيذ مشروع سور وبوابة لمركز تأصيل النحل السورية في الرحملية التابع لدائرة الوقاية في مديرية الزراعة، إضافة الى مبنى بلدية جبريون.

ووافق المجلس على تقديم مقطورات مياه لجرّارات زراعية تخدّم البلديات، ومستلزمات ميكانيكية وزراعية لبلدة حمام القراحلة، وتقديم مواد عظمية ومواد طبيّة واستهلاكية لمديرية الصحة في اللاذقية.

وصادق على كتب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تحديد أجور نقل الدقيق ضمن المحافظة بسيارات المؤسسة العامة للحبوب.