مخزون الوقود في مستشفيات غزة سينتهي غداً و260 ألف مهجر إثر العدوان عليها

الأرض المحتلة – سانا

مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، والذي طال المدنيين والبنى التحتية، وأدّى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، أكدت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ويستخدم أسلحة محرمة دولياً في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية عن المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية.

وأدانت في بيان نقلته وكالة “وفا” الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً، بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها بحق أهالي القطاع، مبينة أن هذه الجرائم تطال كل شيء وأدت حتى اللحظة إلى استشهاد 1055 شهيداً و5184 مصاباً وهي في تزايد متسارع، إضافة إلى نزوح مئات آلاف الفلسطينيين من منازلهم وأرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سويت بالأرض وهدمت إما جزئياً أو كلياً.

بدورها، حذّرت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة من أن مخزون الوقود لتشغيل المولدات في مستشفيات قطاع غزة المحاصر سينتهي “الخميس”، ما يهدد بكارثة إنسانية.