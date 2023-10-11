8500 أسرة استلمت مازوت التدفئة في القنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

بيّن مدير فرع المحروقات في محافظة القنيطرة المهندس سلمان مرشد أن (8390) أسرة من بلدات وقرى أرض المحافظة استلمت مخصّصاتها من مازوت التدفئة، ومازالت عمليات بيع مازوت التدفئة للمواطنين تتواصل حتى تسليم جميع الأسر التي يبلغ عددها (29) ألف أسرة مخصصاتها، مشيراً إلى آلية التوزيع المعتمدة بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك للوصول إلى كل بلدات المحافظة وقراها ومزارعها استناداً لبرنامج التوزيع الذي تمّ بموجبه الوصول لأقصى الريف الجنوبي بالمحافظة، حيث استلمت (434) أسرة من قرية قرقس المتاخمة لمحافظة درعا مخصّصاتها، وهذا ينطبق على قرية مسحرة المتاخمة لمحافظتي درعا وريف دمشق حيث استلمت (237) أسرة مخصصاتها أيضاً، ناهيك عن بلدة حضر التي استلمت المازوت فيها (943) أسرة، وهذا ينطبق على جميع قرى المحافظة، علماً أن نسبة التوزيع في أرض المحافظة زادت على عشرين بالمئة، إضافة إلى توزيع المادة لأهالي تجمعات أبناء المحافظة القنيطرة في الحسينية وجديدة الفضل وقدسيا ومخيم الوافدين.

بدوره أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس حمدي العلي أن المديرية كثفت دورياتها على محطات الوقود وموزعي المازوت لقمع مخالفات زيادة السعر المقرر أو التلاعب بالعدادات، لافتاً إلى حجز أربع آليات لموزعي مادة المازوت لمدة ثلاثة أيام، لعدم الإعلان عن الأسعار، وتمّ تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين وإحالتها للقضاء المختص أصولاً.

وأضاف العلي أنه تمّ أيضاً ضبط ثلاث محطات وقود مخالفة في قرى صيدا والحيران وسويسة لتقاضي زيادة عن السعر المحدّد وعدم الإعلان عن الأسعار، وأربعة ضبوط تموينية بحق موزعي مادة المازوت المخصّص للأغراض الزراعية لتقاضي زيادة عن السعر المقرر.