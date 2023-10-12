أرمينيا.. وقفة حداد على أرواح شهداء الكلية الحربية

يريفان- سانا

نظمت السفارة السورية في أرمينيا وقفة حداد على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص.

وأكدت سفيرة سورية في يريفان نورا آريسيان في كلمة لها أن ذلك الاعتداء الإرهابي لن يثني الشعب السوري عن المضي قدما في استئصال الإرهاب وسيواصل تحرير الأراضي، مشددة على ضرورة التصدي للجرائم التي يقوم بها الإرهابيون ومواجهة مخططاتهم.

بدوره عبر رئيس مجلس الجالية السورية في أرمينيا جورج برسيفيان وأبناء الجالية المشاركون بالوقفة عن التضامن مع أسر الشهداء وعن وقوفهم مع وطنهم في التصدي للتنظيمات الإرهابية.

كما أدان فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في أرمينيا بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف صارمة ضد كل من يرعى هذا الإرهاب.