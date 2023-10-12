الخارجية الروسية تُدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان: “بحسب المعلومات الواردة، شنّت القوات الجوية الإسرائيلية في 12 تشرين الأول ضربات على أراضي الجمهورية العربية السورية، ونتيجة للهجوم تضرّرت مدارج مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدّى إلى تعليق عملياتهما”.

وأضافت: “إن تصرفات الجانب الإسرائيلي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سورية والأعراف الأساسية للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه في سياق التفاقم الحاد للوضع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن مثل هذه الأعمال العنيفة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تصعيد مسلح في جميع أنحاء المنطقة بأكملها، ويجب عدم السماح بذلك تحت أي ظرف من الظروف”.