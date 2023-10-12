المهندس عرنوس يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية في عدد من القطاعات

دمشق- سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في قطاعات التربية والمالية، والشؤون الاجتماعية والموارد المائية.

حيث تمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على عقد لتأهيل 12 شعبة في مدرسة المتفوقين في صحنايا مع الأثاث، كون المدرسة تخدم منطقة ذات كثافة سكانية عالية، بالإضافة إلى الموافقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتوريد المستلزمات الشبكية لأعمال الربط الداخلي والخارجي لزوم مديريات المالية في المحافظات ومناطق المال التابعة لها.

كما وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تصديق العقد المبرم بين وزارة الموارد المائية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع ربط مصبات الصرف الصحي لمدينة النبك مع موقع محطة المعالجة، وذلك بهدف حماية البيئة المائية والطبيعية والسكانية، ورفع التلوث وحماية آبار الشرب لمدينتي النبك ودير عطية والمناطق المحيطة.

كذلك تمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برفع قيمة الجعالة اليومية للنزلاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتصبح 3500 ليرة سورية.