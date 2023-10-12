الوزير المنجد يبحث مع السفير التونسي تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع سفير تونس في سورية محمد المهذبي مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها.

واستعراض الجانبان خلال اللقاء عدداً من المجالات والمشاريع لتبادل الخبرات فيها والمتعلقة بتقديم الدعم للمشاريع متناهية الصغر ومشاريع التنمية الريفية والأسرة وعمل المرأة، إضافة إلى البرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الوزير المنجد على أهمية التواصل بين الفرق الفنية للجانبين لإعداد وثيقة عمل تبنى عليها مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون بما ينعكس إيجاباً على المصلحة المشتركة للشعبين.

من جهته أشار السفير المهذبي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بالاستفادة من الخبرات الموجودة وبما ينعكس على زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة.