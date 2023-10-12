الوضع الصحي في غزة على حافة الإنهيار.. ونزوح 340 ألف فلسطيني

من جهتها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن 340 ألف فلسطيني نزحوا في قطاع غزة المحاصر، والملاجئ مكتظة وتتوفر كمية محدودة من المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب.

وقالت الأونروا في بيان: إن 218600 نازح يقيمون في 92 مدرسة تابعة للأونروا في كل مناطق قطاع غزة، إضافة إلى 121400 نزحوا إلى مدارس القطاع الأخرى، مشيرة إلى أن أعداد النازحين داخلياً في ملاجئ الأونروا للطوارئ في ازدياد بشكل يومي، مع استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي الجوية وقصفه القطاع.

وحذّرت الأونروا من أن لديها كمية محدودة من المواد الغذائية وغير الغذائية والمياه الصالحة للشرب، مشيرة إلى أن أزمة المياه تلوح في ملاجئ الأونروا الطارئة وفي مختلف أنحاء قطاع غزة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانقطاع الكهرباء اللازمة لتشغيل المضخات ومحطات تحلية المياه ومحدودية إمدادات المياه في القطاع بسبب الحصار الكامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال عليه.

وأشارت الأونروا إلى تضرّر أحد المراكز الصحية التابعة لها جراء الغارات الجوية على القطاع اليوم، ما يرفع العدد الإجمالي للمنشآت المتضررة التابعة لها إلى 21 منشأة منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع يوم السبت الماضي.

وفي شأنٍ متصل،طالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 104 ملايين دولار بشكل عاجل، من أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار الأيام التسعين المقبلة في قطاع غزة المدمر والمحاصر.