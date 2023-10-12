بري وقاليباف يبحثان تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.. وحزب الله يدين اغتيال الإعلاميين
بيروت- سانا
بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هاتفياً مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الوضع في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أنه تم خلال الاتصال التنسيق حول عقد جلسة طارئة لرؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مخصصة لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.
من جهته، أدان حزب الله قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال واستهداف الإعلاميين في قطاع غزة وتدمير المراكز الإعلامية فيه.
وقالت العلاقات العامة في الحزب في بيان: “نستنكر بشدة القتل المتعمّد للإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والإنساني في نقل وقائع العدوان الصهيوني على قطاع غزة”، مشيراً إلى أن كل هذه الممارسات الإرهابية والوحشية لن تمنع الإعلاميين من متابعة مهامهم ولن تثنيهم عن مواصلة بثّ الوقائع من ساحة الجريمة وكشف الفظائع والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء.
وأضاف البيان: “نعلن تضامننا مع الإعلاميين في قناتَي العالم وبرس تي في ومع كل الإعلاميين الشرفاء الذين يؤدون دورهم في أصعب الظروف وأقساها ونتقدّم منهم بأحر التعازي والمواساة بالشهداء، ونتمنى الشفاء للجرحى والسلامة لكل الإعلاميين الأوفياء”.