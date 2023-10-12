بري وقاليباف يبحثان تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.. وحزب الله يدين اغتيال الإعلاميين

بيروت- سانا

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هاتفياً مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الوضع في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أنه تم خلال الاتصال التنسيق حول عقد جلسة طارئة لرؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مخصصة لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.

من جهته، أدان حزب الله قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال واستهداف الإعلاميين في قطاع غزة وتدمير المراكز الإعلامية فيه.