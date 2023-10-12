12-أكتوبر-2023
Latest:
البعث أونلاينسلايد الجريدةصحيفة البعث

خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة إثر عدوان إسرائيلي

بشار المحمد

دمشق- سانا

خرج مطارا دمشق وحلب عن الخدمة نتيجة عدوان إسرائيلي استهدفهما اليوم.

وقال مصدر عسكري في بيان: “حوالي الساعة 13/50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين، ما أدّى إلى تضرّر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة”.  وأضاف المصدر: إن هذا العدوان هو محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة، والخسائر الكبيرة التي يتعرّض لها على يد المقاومة الفلسطينية، وهو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يحاربها الجيش السوري في شمال البلاد، والتي تشكل ذراعاً مسلحاً للكيان الإسرائيلي وسيستمر الجيش العربي السوري بملاحقتها وضربها حتى تطهير البلاد منه.

You May Also Like

“حركات بنات” مشاحنات تجمع خالة وثلاث فتيات

yazan

لتصفح جريدة البعث العدد 17112 ليوم 8 – 2 -2022

سنان حسن

إلغاء “إكرامية” المحروقات

yazan