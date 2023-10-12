خطوات واعدة للتوسع بالمناطق الصناعية بطرطوس

طرطوس – لؤي تفاحة

خطت محافظة طرطوس خطوات واسعة في تنفيذ العديد من هذه المناطق الصناعية في كافة أرجاء المحافظة وبعضها بات بحكم الاستثمار والعمل الفعلي ولا سيما منطقتي طرطوس وبانياس.

وبين مدير المناطق الصناعية المهندس أحمد منا أن منطقة طرطوس الصناعية تبلغ مساحتها ١٠٠ هكتاراً متضمنة ١١١٠ مقسماً، كما تبلغ مساحة المنطقة الصناعية في بانياس ١٣ هكتاراً وعدد المقاسم المعدة للاستثمار ٣٤٥ منها ١٥٠ مقسما مستثمرا و١٥٠ آخر قيد الاستثمار، معتبراً أنه لا بد من التو سع الأفقي في تنفيذ مناطق صناعية وحرفية في بقية المناطق مثل منطقة الشيخ بدر والدريكيش وصاقيتا والقدموس، وكذلك في بعض الوحدات الإدارية مثل الصفصاقة والبارقية ودويرالشيخ سعد والعنازة والروضة وبقعو.

وبالنسبة للمشاريع التي هي قيد التعاقد يقول مدير المناطق الصناعية: يتم حالياً العمل لإعداد دراسة لتنفيذ منطقة القدموس الصناعية والتي تقوم على مساحة ٤.٤ هكتاراً حيث تم رفع الدراسة التفصيلية لوزارة الأشغال العامة والإسكان، كما تمت الموافقة على البرنامج التخطيطي والدراسة التفصيلية، كما توجد دراسة لتنفيذ منطقة حرفية في بلدة بقعو وهي جاهزة للتعاقد وقد أعيدت الدراسة في مديرية الخدمات الفنية في طرطوس.

وبالنسبة لبقية المناطق الحرفية في المحافظة بين منا أنها قيد الإنجاز والاستلام ويجري العمل لرصد الاعتمادات المالية لاستكمال الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية لهذه المشاريع، ولهذه المناطق بحسب منّا أهمية كبيرة بالنسبة لسكان هذه المناطق سواء على صعيد التنمية المستدامة أو على صعيد تجميع جميع المهن في منطقة محددة ولما لذلك من آثار إيجابية على الصعيد البيئي أو الخدمي وغيره.

وأشار مدير المناطق الصناعية إلى أن مجمل قيمة الاعمال المتعاقد عليها حتى تا يخه تفوق الأربعة مليارات ليرة فيما تجاوزت قيمة الأعمال المنجزة الخمسة مليارات والنصف.