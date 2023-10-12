رئيسي وابن سلمان يبحثان هاتفياً تطورات الوضع في فلسطين المحتلة

طهران – وكالات

بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التطورات المتعلقة بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، في حسابه على منصة إكس: “في أول مكالمة هاتفية بين رئيسي والأمير محمد بن سلمان جرت مناقشات مهمة حول فلسطين، وضرورة وقف جرائم الحرب الإسرائيلية”.

وأضاف جمشيدي: “تم في هذه المحادثة التي استمرت 45 دقيقة التأكيد على وحدة العالم الإسلامي، واعتبر الجانبان جرائم الكيان الصهيوني والضوء الأخضر الأميركي لها سبباً لانعدام الأمن”.

في الأثناء، أكّد الرئيس الإيراني أن كيان الاحتلال الصهيوني يمارس الظلم بحق الشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله بأن تنتهي المعركة الحالية بانتصار هذا الشعب.

وخلال زيارة إلى مدينة شيزار في محافظة فارس، قال رئيسي: إن الشعب الفلسطيني يحقق إنجازات كبيرة دفاعاً عن أرضه، وفي صموده أمام هذا الكيان المغتصب.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن كيان الاحتلال الاسرائيلي هو السبب الرئيس وراء المشاكل التي تعاني منها المنطقة.

وقال عبد اللهيان في تصريح صحفي، قبيل مغادرته طهران متوجهاً إلى العاصمة العراقية بغداد: “سأبدأ زيارتي المكوكية من العراق، كما سنتشاور مع المسؤولين في سورية ولبنان خلال هذه الزيارات”، موضحاً أن العالم رأى المشاهد المؤلمة في الأيام الأخيرة التي تثبت محاولة الاحتلال إنهاء الوجود الفلسطيني في غزة.

وأوضح عبد اللهيان، أن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي، هي جزء من رد المقاومة والفلسطينيين على استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال ورئيس حكومته المتطرف بنيامين نتنياهو.

ولفت عبد اللهيان، إلى أن ما يجري اليوم في غزة من حرب وقطع للمياه والكهرباء ومنع إيصال الغذاء والدواء لها، هو استمرار لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، مبيناً أن الحرب التي تشن على قطاع غزة اليوم ليست ضد الفلسطينيين في غزة وحسب وإنما تستهدف كل الفلسطينيين.