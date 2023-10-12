رغم القرارات والبلاغات شديدة اللهجة.. “التربية” لم تستطع كبح تجاوزات التعليم “الخاص”

رغم كثرة البلاغات والقرارات شديدة اللهجة، يبدو أن وزارة التربية لم تستطع لجم تجاوزات وخروقات المؤسسات التعليمية الخاصة، التي أمعنت بارتكاب المخالفات وعدم تطبيق قرارات “ملزمة” الصادرة عن الوزارة ولم تتقيد بالتعليمات النافذة.

الوزارة لم تألُ جهداً بالتأكيد على مديرياتها بمتابعة المدارس والمعاهد الخاصة، ولاسيما أن لكل مدرسة خاصة مندوب تربوي يعنى بكافة الأمور ويشرف على حسن تطبيق القرارات الصادرة، إلا أن تربويين قلّلوا من أهمية وجود المندوبين، ولاسيما أن “أغلبهم يرتمي بأحضان هذه المدارس لينقلب دورهم من مشرف إلى مدافع عن كلّ تلك التجاوزات والمخالفات” من قبل تلك المدارس.

هذا الاتهام لا يمكن تعميمه على الجميع، لكن من خلال متابعتنا لعمل دوائر التعليم الخاص لم نجد ما يدحض هذا الاتهام، وخير دليل تلك المخالفات الواضحة للعيان من أغلب أصحاب المؤسّسات التعليمية الخاصة، والتي تبدأ من أسلوب التسجيل الكيفي والانتقائي للطلبة الأوائل ولا تنتهي عند الأقساط الجنونية غير المنطقية، إضافة إلى غياب الالتزام بالخطة الدرسية، لا من حيث المناهج ولا من حيث توقيت الدوام المدرسي.

تعاميم وزارية

الوزارة أكدت في تعاميمها على مديرياتها في المحافظات على ضرورة متابعة دوام المؤسسات التعليمية الخاصة (المخابر اللغوية) والتأكد من التزامها بأوقات الدوام، والتعميم على جميع المدرّسين بضرورة التقيد بأداء واجبهم المهني ضمن المدارس الحكومية، وعدم استغلال الطلاب أو إلزامهم بالمعاهد الخاصة تحت طائلة المسؤولية، وتكثيف عمل الضابطة العدلية وفق مهمات رسمية ومحدّدة للرصد والمتابعة والإبلاغ عن العقارات التعليمية غير المرخصة ليصار إلى إغلاقها.

واضحة للعيان

هنا.. يؤكد أكثر من صاحب مؤسّسة تعليمية خاصة مرخصة أصولاً على الظلم الذي يقع على كلّ المرخصين نتيجة الانتشار العشوائي والمخالف لمعاهد وروضات خاصة، و”على عين دوائر التعليم الخاص والمجمعات التربوية”، مستغربين تشدّد المعنيين في مديريات التربية بالجولات والمتابعة عليهم، في وقت يتمّ تجاهل تلك المخالفات التي تعمل بوضح النهار، وإعلانات طرقية و”فيسبوكية”، بل أكثر من ذلك يتمّ الترويج لها بأساليب مختلفة، متسائلين: أين رؤساء التعليم الخاص والمجمعات التربوية من هذه المخالفات؟ أم أن هناك شيئاً ما وراء الأكمة؟!

دراسة تسوية

ردّ المعنيين في الوزارة والمديريات يأتي كالعادة عند أخذ رأيهم: حدّدوا لنا مكان المخالفة ليتمّ إيقافها فوراً، متناسين تعاميم الوزارة القاضية بضرورة متابعة تلك المخالفات وإغلاقها بالسرعة الكلية.

ومع أن تلك المخالفات أصبحت أمراً واقعاً وفي كلّ الأماكن، يشير مصدر مطلع من وزارة التربية إلى وجود دراسة سابقة لتسوية هذه المخالفات من قبل مديريات التربية، بما يضمن حقوق الوزارة من خلال دفع المستحقات المالية التي تعود بالنفع لخزينة الحكومة، وفي الوقت ذاته استمرارية تلك المدارس وفق الشروط والأنظمة التربوية.

علي حسون