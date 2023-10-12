روسيا تطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية

بيشكيك – موسكو – سانا

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جميع الأطراف الدولية بالعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله في حديث للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في بيشكيك عاصمة قرغيزستان: “إن وزراء خارجية دول الرابطة أيدوا وقف إطلاق النار، وإطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وفي شأنٍ متصل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط نتاج لنظرية ما يسمى “الفوضى الخلاقة”، التي تقوم عليها السياسة الأمريكية والتي خرجت عن سيطرتها، مبينةً أن “الولايات المتحدة التي تتمتع بإمكانات استخباراتية كبيرة في الشرق الأوسط، كانت على علم تام بما سيحدث في المنطقة”، ومضيفة: “إن الولايات المتحدة تراقب كل الفضاء السيبراني في المنطقة إلا أنها لم تنقل المعلومات إلى أقرب حلفائها، ولم يكن من الوارد أن يحدث هذا دون علمها”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن التصريحات الحالية للولايات المتحدة التي تدعو إلى قتل المدنيين لا تؤدي سوى إلى تعقيد الوضع، لافتة إلى أن هذه التصريحات هي الأكثر وحشية وعدوانية.