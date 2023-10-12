غرفتا “تجارة وصناعة دمشق” تتحضران لإطلاق “موتكس”

وقعت كل من غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة برئيسها غزوان المصري، وغرفة تجارة دمشق ممثلة برئيسها محمد أبو الهدى اللحام اتفاقية تعاون لإعادة تفعيل معرض موتكس الذي سيقام تحت رعاية اتحادي غرف التجارة والصناعة السورية وبتنظيم من غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها وبالتعاون مع غرفة صناعة حلب، وذلك من خلال التحضير لإطلاق فعاليات الدورة الأولى من المعرض مع بداية العام 2024.

وكان قد تم خلال توقيع المذكرة تشكيل لجنة خاصة بمعرض موتكس ترأسها محمد ناصر السواح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، وعضوية ممثلين عن الغرفتين على أن يتم لاحقاً تسمية خازني الغرفتين كآمري صرف لمسائل اللجنة المالية.

وأشار المصري إلى أهمية إعادة اطلاق معرض موتكس الذي يعتبر علامة مسجلة في عالم المعارض المتخصصة بصناعة الألبسة والنسيج، وإعادة إنعاش المعرض بعد توقف خلال الأزمة ستكون له انطلاقة كبيرة بالشراكة مع غرفة تجارة دمشق وبالتعاون مع غرفة صناعة حلب، منوهاً بأنه سيتم دعوة واستضافة عدد كبير من الزوار المتخصصين بهذا المجال من عدة دول لزيارة المعرض وتحقيق أهداف إقامته من خلال الترويج للمنتج السوري وعقد عدة اتفاقيات مع دول وأسواق خارجية.

من جانبه أوضح اللحام أنه سيتم تشكيل الكادر الإداري بناء على هذه الاتفاقية للبدء بالتحضير لهذا المعرض خلال شهر تشرين الثاني عبر عمل مشترك بين غرفتي تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها وبالتعاون مع غرفة صناعة حلب، حيث سيقام هذا المعرض على مساحة كبيرة تبلغ 15 ألف متر مربع وبتنظيم عالي المستوى وسيرافقه ترويج إعلامي كبير يتناسب مع هذا الحدث الذي طال انتظاره.