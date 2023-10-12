كهرباء اللاذقية تتوسّع بمراكز الصيانة والخدمات

اللاذقية- مروان حويجة

تنفّذ الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية خطة للتوسّع بتجهيز وافتتاح مراكز صيانة وخدمات في مختلف مناطق المحافظة وبلداتها.

وبيّن مدير عام الشركة المهندس جابر عاصي أنّ التوسّع بمراكز الصيانة والخدمات هدفه تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف من الأعباء، موضحاً أنّ الشركة وضعت مركز صيانة وخدمات في قرية العيدية بريف جبلة بالخدمة لتقديم خدمات دفع الفواتير وصيانة مراكز التحويل والأعطال، وتلقّي شكاوى المواطنين من القرى المحيطة بالمركز بدلاً من تحمّلهم مشقّة وأعباء الوصول الى مدينة جبلة، علماً أنه يستفيد من خدمات المركز قرى العيدية، والبرجان، وعرب الملك، والأشرفيٌة والزهيريات وسوكاس، على أن تتوسع الخدمات تالياً إلى بلدية رأس العين.

وأوضح عاصي أنه يتمّ حالياّ استكمال الإجراءات التحضيرية أيضاً لافتتاح مركز للصيانة في بلدية كلماخو في ريف القرداحة خلال الفترة القريبة القادمة، بالتوازي مع الخطة المنجزة من الشركة في هذا المجال، وشملت تجهيز ووضع عدة مراكز صيانة في الخدمة في كلّ من مناطق وأحياء: سقوبين والدعتور واسطامو والرمل الجنوبي والبصّة، حيث ساهمت هذه المراكز بعد دخولها الخدمة في تحقيق سرعة الاستجابة للشكاوى وإصلاح الأعطال وتخفيف الأعباء كثيراً عن المواطنين.