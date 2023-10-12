وفد من وجهاء السويداء يضع أكاليل الورود في مكان الاعتداء الإرهابي الذي طال الكلية الحربية

حمص – صديق محمد

زار اليوم وفد من وجهاء محافظة السويداء ورجال الدين برئاسة الشيخ يوسف جربوع شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الكلية الحربية بحمص، ووضع أكاليل الورود في مكان الاعتداء الإرهابي الذي طال الكلية، وقدّم واجب العزاء بالشهداء.

وأكد الشيخ يوسف جربوع أن قدوم الوفد من جبل العرب والسويداء، هو لتقديم واجب العزاء بمصاب سورية الجلل، ولإدانة واستنكار يد الغدر التي أصابت الضباط في الكلية الحربية بحمص وذويهم الشرفاء من عسكريين ومدنيين.

وشدّد الشيخ جربوع على أن أبناء السويداء متمسكون بالثوابت الوطنية السورية التي تربوا عليها جيلاً بعد جيل، منوهاً ببطولات وتضحيات أبطال المقاومة الوطنية الفلسطينية بوجه العدوان الإسرائيلي على طريق تحرير الأرض والمقدسات وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره أدان حسن الأطرش من وجهاء السويداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية، وقال: نحن في سورية شعب واحد. ودم واحد، وماض وحاضر ومستقبل واحد. تحت راية العلم السوري الذي بذل الأجداد والآباء الغالي والنفيس في سبيل بقائه عالياً مرفرفاً على ساح الوطن، مؤكداً أن جيشنا البطل وشعبنا العظيم يحملان هذه الأمانة بصلابة وثبات.

من جانبه نجدو العلي مدير أوقاف السويداء اعتبر زيارة وفد السويداء تجسيداً حياً لأصالة الشعب السوري بمكوناته الوطنية التي شكلت عبر التاريخ لوحة متناغمة بوجه التآمر والإجرام، مؤكداً أن الألم كبير بفقد الأبطال الذين كانوا يتشاركون لحظة الفرح مع أهلهم وذويهم.

وقال مدير الكلية الحربية في حمص: هنا في ساحة الشهداء بالكلية امتزجت دماء السوريين من كل محافظة ومدينة وقرية، لأن هذا الصرح الأكاديمي جامع وحاضر لكل أبناء الشعب، مؤكداً أننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالتعاضد والتلاحم بوجه العدو الذي يستهدف وحدتنا.