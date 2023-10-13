استشهاد 42 فلسطينياً في مجزرتين لطيران الاحتلال في غزة

الأرض المحتلة-سانا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين جديدتين في قطاع غزة، راح ضحيتهما 42 فلسطينياً جراء استهداف طيران الاحتلال المنازل السكنية في خان يونس ومخيم البريج جنوب ووسط القطاع المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف بعدد من الصواريخ منازل الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينياً جلهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة العشرات ودمار كبير في منازل الفلسطينيين، كما قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم البريج، ما أدى إلى تدميره بالكامل وارتقاء 17 شهيداً، وإلحاق أضرار جسيمة في المنازل المحيطة والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر إلى 1537، بينهم 500 طفل وإصابة 6612 آخرين، إضافة إلى دمار هائل في المنازل والبنى التحتية في ظل تحذيرات من كارثة إنسانية جراء توقف الخدمات الصحية بسبب قرب نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية ومنع الاحتلال إدخالها إلى القطاع.