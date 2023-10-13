المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “ردّاً على الاعتداءات الإسرائيلية عصر اليوم على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية قام مجاهدو المقاومة بمهاجمة المواقع الإسرائيلية التالية: موقع العباد، موقع مسكفعام، موقع راميا، موقع جل العلام، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا فيها إصابات دقيقة”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية والطيران عدداً من المواقع في محيط بلدات علما الشعب والعديسة والضهيرة ويارين، كما استهدفت بشكل مباشر سيارة تقل صحفيين، ما أسفر عن استشهاد صحفي يعمل لصالح وكالة “رويترز” وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأدى القصف على خراج بلدة علما الشعب إلى اندلاع حريق كبير في ظل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الحربية.