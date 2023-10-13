المهندس عرنوس يتفقّد أعمال إصلاح مدرجات مطار دمشق.. وعودة مطار حلب للخدمة غداً
دمشق-سانا
تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس صباح اليوم الأعمال التي تقوم بها كوادر وزارة النقل والشركات والمؤسسات الإنشائية والفنية والدارسة وطواقم الطيران المدني التي باشرت منذ أمس أعمال إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائـيـلي الذي استهدف مطار دمشق الدولي ظهر أمس.
وأكد المهندس عرنوس خلال تفقده أعمال الإصلاح يرافقه وزير النقل المهندس زهير خزيّم أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية بعمليات الإصلاح ووضع برنامج زمني دقيق ومتابعته على مدار الساعة لإنجاز أعمال إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق الدولي بالسرعة الممكنة والتشدد بمعايير السلامة والأمان وفق الشروط الفنية المطلوبة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في إنجاز هذه الأعمال.
إلى ذلك، أعلنت وزارة النقل عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتباراً من صباح يوم غد السبت الساعة الثامنة صباحاً بعد أن تم إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي عليه.
وقالت الوزارة في بيان، “اعتباراً من يوم غدٍ السبت الساعة الثامنة صباحاً تستأنف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي، وذلك بعد أن أنجزت كوادرنا في المؤسسة العامة للطيران المدني والشركات الإنشائية المختصة عمليات إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي عليه”.
وأضافت الوزارة: “يمكن لجميع شركات الطيران إعادة برمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي، إضافة لاستمرار مطار اللاذقية أيضاً، ليكونا مطارين بديلين في الوقت الحالي عن مطار دمشق الدولي الذي تستمر فيه عمليات الإصلاح والترميم للأضرار التي خلفها العدوان المجرم”.