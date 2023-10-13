تواصل الإدانات العربية والدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت الخارجية المصرية في بيان اليوم أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسيعرض حياة أكثر من مليون فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر حكومة الاحتلال بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مبينة أن مصر ستطالب مجلس الأمن خلال جلسته اليوم لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالاضطلاع بمسؤولياته بشأن هذا التطور الخطير والعمل على وقف هذا الإجراء.

ودعت مصر الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحؤول دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.

من جهته، شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصار الإسرائيلي غير المقبول على قطاع غزة بالحصار النازي لمدينة لينينغراد.