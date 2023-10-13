رئيسي: أمريكا متورطة في جميع جرائم الصهاينة

طهران- بيروت – سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الكيان الصهيوني القاتل يمارس أبشع الجرائم، وأن كل من يدعمه وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية متورطون في ذلك.

وخلال كلمة أمام أهالي محافظة فارس جنوب البلاد المحتشدين دعماً للمقاومة الفلسطينية، أشار رئيسي إلى أن الشعب الفلسطيني تعرّض للظلم والقمع منذ 75 عاماً، لكن العدو الصهيوني وبالرغم من جميع ممارساته الإجرامية لم يتمكّن من تصفية القضية الفلسطينية.

وأعرب رئيسي عن أمله بأن المعركة الحالية في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني.

وفي شأنٍ متصل، بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع وزير الخارجية ‏الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطرفين ناقشا الأحداث ‏الأخيرة، وخصوصاً عملية طوفان الأقصى، والعدوان الإسرائيلي ‏المتواصل على غزة والجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أهلها، وما جرى ‏في المسجد الأقصى والضفة الغربية.

كما تم خلال اللقاء تقييم الأوضاع والمواقف الدولية ‏والإقليمية والنتائج المحتملة والمسؤوليات الملقاة على ‏عاتق الجميع والمواقف الواجب اتخاذها بهذا الشأن.